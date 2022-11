Inzaghi: “Non ci sta il 2-0, ma nel calcio sono decisivi gli episodi. Scudetto? No, obiettivo continuità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la sconfitta rimediata dalla sua Inter per 2-0 allo Stadium contro la Juventus: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma non puoi andare al riposo 0-0 in questo stadio. Nella ripresa eravamo partiti discretamente, poi ci siamo un po’ disuniti. Potevamo pareggiare nonostante quello, con Lautaro, poi è arrivato il secondo. E’ una sconfitta che fa male, con una competitor. L’anno scorso abbiamo vinto una gara che non meritavamo, stasera non ci sta il 2-0: il calcio è così, sono decisivi gli episodi e non siamo stati bravi a farli girare dalla nostra parte”.

Poi ha proseguito parlando degli scontri diretti persi dai nerazzurri: “Dobbiamo fare di più in questi match. Non possiamo non andare in vantaggio oggi con quanto creato nel primo tempo, sull’1-0 poi abbiamo avuto un’occasione, il 2-0 è un passaggio dopo cui Brozovic sarebbe andato in porta e invece è intervenuto Bremer. La mia squadra deve far di più. Cosa ci manca? Abbiamo avuto troppa fretta, la partita era ancora lunga, ci siamo allungati quando dovevamo mantenere la calma. Cinque sconfitte, in altri tempi queste cinque sconfitte non dovevi farle. Mi viene in mente, oltre a stasera, la Roma o l’Udinese. Magari facevi tre pareggi invece che tre sconfitte e la classifica sarebbe diversa. In Champions ci siamo riusciti, in campionato no. Ho rivisto i gol adesso: sono due gol che prendiamo in ripartenza. Ci abbiamo lavorato per quattro giorni e in quelle due ripartenze potevamo fare fallo. Una squadra come la nostra non può regalare questi due gol alla Juventus, non puoi non fermare quelle due ripartenze. Devi agire meglio con le preventive o fare fallo”.

Infine, ha parlato della distanza di 11 punti che separa l’Inter dal primo posto: “In questo momento l’Inter deve puntare ad avere ancora più continuità. Venivamo da quattro vittorie consecutive, questa è una sconfitta che fa male. Dovremo recuperare a livello mentale perché tra due giorni siamo di nuovo in campo”.

Foto: Instagram Inzaghi