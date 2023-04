Inzaghi: “Nelle ultime 3 gare abbiamo raccolto poco, ma abbiamo tirato 40 volte in porta. Serviranno testa e cuore”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Sappiamo l’importanza della gara, è un quarto di finale di Champions, abbiamo fatto un grandissimo percorso, molto difficile. Ed è per questo che domani dovremo cercare di fare una grande gara: troviamo una squadra imbattuta in Champions, ha fatto 28 gol finora, col Bruges ha fatto 7 gol tirando 40 volte in porta. Però noi siamo l’Inter, ci siamo preparati bene: nelle ultime tre partite la squadra ha fatto a mio parere tre buone gare, chiaramente non seguite dal risultato. Però se le analizziamo abbiamo tirato 40 volte in porta: dobbiamo continuare così, sappiamo che ci sono dei momenti in cui la tocchi una volta e fai gol. Adesso abbiamo difficoltà nel segnare, cosa mai successa l’anno scorso e fino a gennaio. Adesso abbiamo lavorare, analizzare, lavorare, crederci e domani sappiamo che non sarà semplice contro un avversario forte, di qualità, però sappiamo che insieme, e penso che questa sia la parola da usare nei prossimi due mesi, possiamo toglierci ogni soddisfazione. L’obiettivo era di arrivare ad aprile in tutte le competizioni: in campionato siamo in ritardo, ma abbiamo le possibilità per rientrare”.

Sul Benfica: “Il Benfica è un’ottima squadra, come il Porto, stanno dominando il loro campionato. Sarà una partita dove ci saranno dei momenti in cui essere offensivi e altre difensivi: il Benfica ti viene a prendere, non sempre, ma bisognerà fare una partita di testa e cuore, senza pensare all’episodio. È una squadra ottima. Sta facendo un percorso in Champions ottimo, in campionato idem. Ha qualità, ha giocatori tecnici, occupano molto bene gli spazi, in fase di possesso e di non possesso. È una squadra che corre molto, che sta facendo molto bene, che ha perso due partite da inizio anno, l’ultima venerdì col Porto. E noi dovremo essere bravi a fare la nostra gara, serviranno testa e cuore”.

Sulle critiche: “L’anno scorso abbiamo vinto 5-0 e forse non abbiamo giocato bene come venerdì. Solo che nel primo tempo avevamo fatto quattro tiri in porta e tre gol, questa volta ne abbiamo fatto più di venti e ne abbiamo fatto uno. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, le critiche ci sono sempre”.

Foto: sito Inter