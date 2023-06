Inzaghi: “Nel calcio esiste un pre e un dopo Guardiola. E’il migliore. Ma non abbiamo paura”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato nel media day del club nerazzurro.

Queste le sue parole: “È stato un viaggio lungo, iniziato con i sorteggi estivi che non sono stati fortunati. Insieme allo staff e ala squadra ne avevamo parlato subito, avevamo detto che potevamo fare un bel percorso. Ora siamo in finale, è stato un grandissimo viaggio partito dallo scorso anno”.

è preso un momento per fermarsi a pensare a cosa avete fatto?” Devo essere sincero, ieri ci ho pensato di più, abbiamo lavorato tanto sul City. E poi aggiungo la sera del ritorno col Milan: sapevamo quello che il derby si portava dietro, valeva una stagione. Adesso sto iniziando a pensare di più al City”.

Tutti danno il City superfavorito, che percentuale dà? “Non sono bravissimo a darle, sappiamo che incontreremo la squadra più forte al mondo, che ha vinto cinque volte la Premier League negli ultimi sei anni. Dovremo essere attenti a fare una gara da squadra, sappiamo che avremo di fronte i migliori, con una rosa fantastica e un allenatore che ha segnato un’epoca. Nel calcio moderno c’è prima e dopo Guardiola, per noi sarà importantissima”.

Su Guardiola: Ricordo quelle partite… C’è un aneddoto curioso: nel viaggio di nozze dopo il mio matrimonio, a New York, in un albergo a fare colazione c’era Guardiola che anche lui era a New York nel 2019″.

Il Manchester City insegue il triplete. Aggiunge pressione?”Ha vinto due titoli, ma due titoli li abbiamo vinti anche noi. Sappiamo che avversario avremo di fronte, ma anche noi abbiamo meritato di essere a Manchester”.

Sulle qualità del City: “Guardiola è l’allenatore migliore al mondo, ha segnato un’era: abbiamo tantissimo rispetto e allo stesso tempo siamo orgogliosi di giocarcela. Probabilmente anche qualche sconfitta tanto chiacchierata ci ha portato a giocare questa finale di Istanbul”.

iD cosa ha paura?”Stiamo parlando di una partita di calcio, di nulla

