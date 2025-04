Inzaghi: “Momento più difficile da quando sono all’Inter? Domani giochiamo una semifinale di Champions…”

29/04/2025 | 19:54:13

Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, semifinale di andata di Champions.

Queste le sue parole: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario finora, l’ultima settimana non cancella il lavoro fatto da quattro anni, con tantissimi paletti e tantissima chiarezza da parte della società. Nelle ultime tre partite dovevamo fare meglio, ma dopo quattro anni siamo qui a competere su tutti gli obiettivi, quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi o della società, è grazie a loro che siamo riusciti a fare bene in questi quattro anni, andando al di là di ogni più rosea aspettativa”.

È il momento più difficile sulla panchina dell’Inter?

“Quando stai affrontando una semifinale di Champions non è il momento più difficile… C’è entusiasmo, poi veniamo da una settimana storta e domani dovremo essere bravi in tutto per venire a capo di una grande avversaria”.

Foto: sito Inter