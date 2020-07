Inzaghi: “Milinkovic Savic a rischio. Qualche svista arbitrale ci ha condizionato”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo.

“La squadra deve giocare le partite come faceva prima. Non siamo sereni. Abbiamo parlato tanto, abbiamo delle difficoltà oggettive e qualche svista arbitrale ci ha condizionato nelle ultime gare. Domani sarà molto impegnativa.”

“Purtroppo non ho potuto ruotare i giocatori e aiutare la squadra nei momenti difficili. Ci sono state cinque-sei defezioni che ci hanno condizionato. Dobbiamo far tornare gli episodi a nostro favore, nonostante tutto. Certo, ultimamente non siamo fortunati coi rigori, ne sono arrivati 3 contro.”

“Valuteremo nella seduta di oggi. Dopo Lecce, ho detto che probabilmente in altre situazioni Leiva e Cataldi non sarebbero nemmeno partiti con noi. Milinkovic aveva un problema abbastanza importante col polpaccio, anche ieri è dovuto rimanere a riposo, vedremo oggi come sta. Vedremo domani, se ci sarà bisogno faremo giocare qualche ragazzo della Primavera, potrà darci una mano all’occorrenza”.

“Correa ha grandissima voglia di darci una mano prima che finisca il campionato. Sta facendo la sua rieducazione, lo vedo molto convinto, vorrebbe tornare presto a darci una mano. Scudetto? Adesso non bisogna guardare le altre, dobbiamo vedere noi stessi e resettare.”

Foto: Twitter ufficiale Lazio