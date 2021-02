Inzaghi: “Mi spiace non essere in panchina nello stadio dedicato al più grande di sempre”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby campano contro il Napoli, Filippo Inzaghi ha così commentato la squalifica che gli impedirà di seguire i suoi ragazzi dalla panchina allo Stadio Diego Armando Maradona: “Con il mio staff sono in una botte di ferro, loro sono la mia forza e daranno un grande contributo ai calciatori. Mi dispiace non essere in panchina in uno stadio dedicato al più grande di tutti i tempi. Spero di godermi un Benevento positivo dalla tribuna, ma ribadisco un concetto: il Napoli era partito per vincere lo Scudetto, ha giocatori eccezionali e sulla carta ci sono poche speranze. All’andata, però, riuscimmo a rendere equilibrata la contesa e solo il capolavoro di un singolo la indirizzò a loro favore”.

Foto: DerbyDerbyDerby