Inzaghi: “Merito alla Roma, ho fatto i complimenti a Fonseca. Ci teniamo stretto il pareggio”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato dopo il pareggio con la Roma ai microfoni di Sky Sport: “Mi aspettavo qualcosa di più, la Roma ha fatto meglio di noi. Ci teniamo stretti il punto, penso sia stata simile all’andata. Loro hanno fatto una gran partita, abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Bisogna riconoscere i meriti degli avversari”.

Vi è mancata qualità?

“Stasera abbiamo sbagliato tanto, mi viene da pensare che la Roma abbia fatto qualcosa di importante. Noi potevamo far meglio nel secondo tempo. Va bene così, dobbiamo recuperare forze ed energie. Ci aspettano da qui alla fine 18 finali”.

Luis Alberto?

“Siamo arrivati ad una partita così importante con Luis Alberto e Correa non al meglio. Avrei voluto cambiare entrambi, siamo arrivati con qualche giocatore non al top. Io quando devo fare un cambio non sto tanto a chiedere. Non è un problema se è arrabbiato, farà di tutto per vincere la prossima partita”.

Foto: Lazio Twitter