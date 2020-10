Inzaghi: “Meritavamo il pareggio, ma serviva un miracolo”

Pippo Inzaghi, dopo la sconfitta maturata nella ripresa contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico del Benevento: “Negli ultimi 6′ abbiamo giocato nell’area del Napoli. Oggi è stato un grande Benevento, i ragazzi avrebbero meritato il pari contro una squadra che può permettersi di inserire dalla panchina giocatori del calibro di Petagna e Politano. Sono orgoglioso dei miei, la mentalità è giusta e la squadra non ha mai mollato. Contro squadre così non c’è niente da fare, solo un miracolo ti può salvare e lo stavamo per fare. Un allenatore deve sempre crescere, migliorare e non finirà mai di imparare. Questo Napoli è un Napoli da scudetto per i calciatori che ha preso. La squadra comunque è stata brava. In queste partite bisogna dare il 120% e sperare che loro siano al 50%.”

Foto: instagram personale