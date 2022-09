Inzaghi: “Mercato? la società ha lavorato bene”

A poche ore dalla chiusura Simone Inzaghi, in conferenza stampa, parla della squadra che si è venuta a delineare in questa finestra di mercato estivo: “la società ha lavorato molto bene, riuscendo a trattenere giocatori importanti, sapendo che c’erano dei paletti chiari, messi dal mio arrivo. Io sono soddisfatto della squadra, so che entrambe le sessioni sono state positive a livello finanziario, ma conta che la squadra sia competitiva”.

Pioli ha detto che il Milan si è rinforzato, è giusto dire lo stesso sull’Inter? “Quello chiaramente lo dirà il campo, come ho detto prima abbiamo lavorato bene. La società ha lavorato bene, mantenendo i giocatori importanti, abbiamo fatto un mercato intelligente con giocatori giovani ed esperti”.

Foto: Sito Ufficiale Inter