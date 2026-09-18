Inzaghi: “Mazzitelli? Pensavamo di prenderlo a gennaio, poi abbiamo perso Strefezza e sono cambiati i piani”

18/09/2026 | 21:00:30

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa degli ultimi arrivati in rosanero: “È chiaro che la storia la sapete, abbiamo avuto questa occasione con Mazzitelli, è un giocatore molto importante per la categoria, pensavamo di metterlo dentro a gennaio. Poi abbiamo perso Strefezza, Mazzitelli non è ancora pronto ma è stato un’occasione. Non lo sostituisce come ruolo, ci dà altre caratteristiche e altre armi da sfruttare”.

foto x palermo