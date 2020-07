Inzaghi: “Liti con i preparatori? Tutto costruito ad arte. Senza rotazioni la squadra non ha lucidità”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro l’Udinese. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Liti con i preparatori? C’è stata molta tranquillità, sono cose costruite ad arte. Un presidente guarda la realtà, vuole sapere le cose, siamo la terza squadra che corre di più. Non è per crearmi alibi, non ne abbiamo bisogno, ma non avendo rotazioni la squadra non ha lucidità”.

FOTO: Twitte ufficiale Lazio