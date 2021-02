Inzaghi: “L’Inter sarà arrabbiata dopo l’eliminazione in coppa. Luis Alberto? Tornato in tempi record, domani farà una prestazione super”

Alla vigilia del posticipo domenicale contro l’Inter, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato da Formello in conferenza stampa. Questi i passaggi principali dell’analisi del tecnico laziale.

Sulla partita contro l’Inter: “Contro l’Inter sarà una gara importantissima. Sappiamo in che momento siamo, siamo in forma e conosciamo l’avversario. Dovremo fare una partita di corsa e determinazione. Il nostro grande obiettivo era passare il girone di Champions, adesso vogliamo rimanerci anche il prossimo anno. Sarebbe il nostro Scudetto. L’Inter è una grandissima squadra, è la favorita con la Juventus per vincere lo scudetto, anche se il Milan sta facendo bene. Sarà una squadra arrabbiata dopo l’eliminazione Coppa Italia”.

Sulle situazione dei singoli come Musacchio e Luis Alberto: “Sono molto contento di Mateo, è andato oltre ogni aspettativa. Era fermo da diverso tempo e si è inserito subito in una squadra che lavora insieme da anni. Ci tornerà molto utile. Luis Alberto? Dopo un’operazione come la sua, servono almeno 3-4 settimane di stop. Lui è rientrato a tempo di record e bisogna solo ringraziarlo per la disponibilità che ci dà. Con l’Atalanta ha fatto molto bene, meno con il Cagliari domenica scorsa. In settimana l’ho visto sorridente e tranquillo, secondo me domani farà una grande prestazione”.

Foto: Twitter Lazio