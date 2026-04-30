Inzaghi: “L’inchiesta arbitri mi ha scioccato, l’Inter ha perso parecchi punti per errori arbitrali”

30/04/2026 | 14:00:46

Intervistato da La Gazzetta dello sport, l’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è soffermato sul caso Rocchi: “L’inchiesta arbitri mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa…È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti”.

foto instagram inzaghi