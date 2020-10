Inzaghi: “Non potevo chiedere di più ai ragazzi. Vittoria importante, avevamo tante defezioni”

Dopo il successo contro il Bologna, Simone Inzaghi ha analizzato la gara dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport: “Era difficile chiedere di più ai ragazzi, posso solo ringraziarli. Marusic e Leiva hanno stretto i denti, abbiamo tante defezioni. Inoltre, non è mai facile giocare dopo la Champions, abbiamo sprecato tante energie ed era difficile mantenere la lucidità per tutti e novanta i minuti. Il Bologna è una squadra ostica e ci ha mesos in difficoltà, proprio per questo è una vittoria importante. I nuovi? Quello che si era inserito meglio è Escalanta, ma anche lui si è fermato, è un peccato. Poi certamente Akpa Akpro e Fares, che oggi è stato positivo. Ogni gara in Serie A è molto difficile, abbiamo giustamente ricevuto tante critiche dopo Genova, ma oggi abbiamo dato una buona risposta anche in campionato”.

Foto: Twitter Lazio