Inzaghi-Lazio, fine della telenovela: incontro per la firma

Simone Inzaghi e la Lazio, non sono previste sorprese. L’allenatore aveva programmato un summit con Lotito per definire il nuovo contratto che dovrebbe essere triennale, scadenza 2024. E proprio in giornata, al termine dell’incontro, si dovrebbe arrivare agli accordi definiti in modo da poter preparare l’annuncio. Tutto questo dopo mille interpretazioni sul futuro di Simone Inzaghi, accostato a diversi club, senza tener conto del particolare che lui ha sempre dato la precedenza alla Lazio. A conferma di un rapporto che, tenendo conto dell’esperienza da calciatore, ha superato i vent’anni.

Foto: Twitter Lazio