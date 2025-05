Inzaghi: “Lautaro e Pavard? Decideremo insieme, dovranno dirmi loro le sensazioni”

05/05/2025 | 14:55:48

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato in vista della sfida di ritorno contro il Barcellona, facendo il punto anche sulle condizioni di Benjamin Pavard e Lautaro Martinez: “Su Lautaro e Pavard decideremo insieme allo staff medico e ai calciatori, dovranno dirmi loro le sensazioni. Ieri Pavard ha fatto la prima parte di allenamento con sensazioni discrete, Lautaro non si allena da Barcellona e vedremo oggi”.

Foto: Instagram Inter