Inzaghi: “Lautaro è il nostro capitano, giusto che giochi. Vogliamo regalare un sogno ai nostri tifosi”

06/05/2025 | 20:30:40

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Barcellona valido per la semifinale di ritorno di Champions League, partendo dalle condizioni di Lautaro: “Ieri ha fatto un buon allenamento, le sensazioni sono state buone. C’era un indolenzimento non uno stiramento, ha fatto tutta la rifinitura molto bene. Oggi ha fatto un risveglio muscolare buono, è il nostro capitano ed è giusto che giochi”.

Su Lamine Yamal: “Dovremo essere molto bravi, lavorare di squadra e fare altrettanto bene come all’andata. Hanno giocatori molto importanti, cercheremo di limitarli il più possibile”.

Infine: “Quanto ci credo? Tanto, abbiamo fatto una grandissima cavalcata. L’andata è finita in pareggio, vorremmo regalare un sogno ai nostri tifosi e ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Foto: Instagram Inter