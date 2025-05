Inzaghi lancia Pio Esposito: “Arriverà all’Inter, ma prima ha bisogno di giocare”

13/05/2025 | 12:15:24

Intervistato dal podcast Fontana di Trevi, il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi ha parlato del futuro di Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter e autore di una grande stagione in Toscana: “Lui è fortissimo, insieme a Tramoni sono stati i giocatori che hanno fatto la differenza nelle rispettive squadre. Mi ha impressionato, è pronto per la A. Forte di testa, veloce, è pronto. Ha fatto grandissime cose. Il suo futuro? A volte i giovani devono far le scelte giuste. Penso lui ambisca al meglio e all’Inter ci arriverà, ma da giovane ha bisogno di giocare”.

FOTO: Instagram Esposito