Inzaghi: “La strada è lunga, essere davanti adesso non conta. Lautaro? Resta rigorista”

Simone Inzaghi a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari: “In questo weekend avevo visto le altre che avevano fatto fatica, sapevo di trovare un Cagliari organizzato e dovevamo essere bravi ad interpretarla. All’intervallo gli ho fatto i complimenti anche se eravamo solo sull’1-0. Quando cambio ho sempre risposte importanti, è lì la nostra forza. Abbiamo avuto dei problemi nell’ultimo mese. Alexis sta benissimo, Correa fino all’infortunio ha fatto benissimo come Lautaro ed Edin. Ho sempre risposte positive da chi chiamo in causa. Abbiamo alzato la squadra, lo richiedevano i giocatori a disposizione ed ultimamente abbiamo trovato un grandissimo equilibrio. Abbiamo un percorso davanti, ero sempre positivo perché vedevo giocare la squadra sempre in questo modo dalla prima con il Genoa. Stiamo andando bene ma la strada è lunga, essere davanti adesso non conta”. Lautaro resta rigorista, poi abbiamo Calhanoglu e Perisic. Chi non li tira non li sbaglierà mai”.

