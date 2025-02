Inzaghi: “La sfida col Napoli sposterà tantissimo. Dovremo essere perfetti e finora non lo siamo stati”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, “Assolutamente sì, si incontrano le prime due in classifica. Facciamo i complimenti a entrambe, sarà una partita molto importante ma non decisiva. Mancano diversi punti ma sappiamo tutti l’importanza di questa gara e avremo di fronte un avversario di assoluto valore”.

Poi ha proseguito: “Sposterà tantissimo, bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile. Noi sappiamo qual è stato il nostro percorso, nei big match non stiamo facendo come negli anni passati. Noi dobbiamo essere perfetti e quest’anno, finora, non lo siamo stati”.

Sugli scontri diretti: “Questo è l’augurio. I ragazzi hanno lavorato bene, in quello che abbiamo potuto fare. Martedì abbiamo avuto un quarto di finale in Coppa Italia, abbiamo speso energie e abbiamo cercato di lavorare bene in questi giorni per migliorare, sapendo che nell’ultima partita con la Juve, nonostante abbiamo fatto un buon match, dobbiamo fare ancora di più”.

Foto: Instagram Inter