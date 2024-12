Inzaghi: “La Lazio era in un gran momento. Complimenti ai ragazzi. Siamo la più forte? Lo dirà il campo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Abbiamo battuto una squadra che era in un momento ottimo. I primi venti minuti abbiamo tenuto bene le distanze e poi abbiamo alzato il baricentro. Dopo i primi due gol, nel secondo tempo è diventato tutto più semplice. Questi ragazzi mi danno un impegno grandissimo, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Abbiamo fatto una vittoria importante contro un’ottima squadra”.

Siete la squadra più forte? “Questo lo dirà il campo. Noi volevamo fare una grande gara, l’abbiamo preparata bene in questi quattro giorni. I ragazzi sono stati bravi ad interpretarla. Dopo le ultime due in campionato ci sarà anche la Supercoppa, tutto sarà più complicato ma cercheremo di mettere impegno. Abbiamo avuto continuità in campionato ma la classifica la vedete tutti: ci sono squadre che hanno avuto un grande cammino, compresa la Lazio”.

Che ne pensa della difesa? “Bisogna fare un plauso ai ragazzi. È da un mese che giochiamo sempre, senza Acerbi e Pavard abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni in difesa. Nella ripresa ho fatto dei calcoli, Darmian ad esempio è entrato con grandissima intelligenza”.

C’è una cosa che ti soddisfa particolarmente? “La cosa di cui sono più orgoglioso è quello che mettono in campo i giocatori. Mettono un impegno folle, giocando a questi ritmi lo devono sempre mettere in campo e me lo dimostrano sempre. Meritano tutti di giocare, io devo fare delle scelte ma c’era tanta gente che non vedeva loro che inciampassimo. È stato detto tanto dopo Leverkusen ma fortunatamente ho dei ragazzi che pedalano”.

