Inzaghi: “La finale di due anni fa ci aiuterà. Lautaro? Per quanto fatto in questi anni, merita il Pallone d’Oro”

27/05/2025 | 14:30:55

Intervistato da TNT Sports, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, si è concentrato sulla analisi della finale di Champions League del 31 maggio: “La gara di due anni fa ci aiuterà. Sappiamo di avere di fronte una squadra che ha giocatori che hanno vinto campionati del mondo e tanti campionati in Francia. Sono esperti anche loro, cercheremo di fare una grande gara. Sono due ottime squadre che hanno meritato la finale: ci sarà un grandissimo pubblico, due grandi tifoserie”.

Lautaro Martinez è da considerare in corsa per il Pallone d’Oro?

“Per me, per quello che ha fatto in questi anni, se lo meriterebbe sempre. Indipendentemente dal fatto di vincere o perdere la partita di sabato. Lautaro è un grande giocatore e una grande persona”.

Foto: sito Inter