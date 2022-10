Inzaghi: “La fase difensiva va migliorata. Il gol del 3-2 a Firenze è inaccettabile”

Durante la conferenza stampa pre Viktoria Plzen, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha toccato diversi punti, tra cui quello della fragilità difensiva: “Va migliorata, per i difensori che abbiamo e la squadra che abbiamo, la fase di non possesso dell’anno scorso che è stata la seconda miglior difesa del campionato: dobbiamo crescere. Quando si parla di fase difensiva non si parla solo di difensori, ma di tutta la squadra. Bisogna essere bravi a lavorare anche di più, l’anno scorso non c’era questa differenza. I gol concessi sono diversi, il primo domenica è stato un calcio di rigore, sul secondo dovevamo coprire meglio il campo, però è stato un grandissimo gol di Ikoné. Il terzo l’abbiamo visto e rivisto, non possiamo concederlo perché è un gol al novantesimo sul 3-2, una squadra come la nostra non deve concederlo”.

Foto: sito Inter