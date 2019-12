Inzaghi: “Juve? Rimaniamo umili, ma anche noi siamo un’ottima squadra”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a margine della presentazione del nuovo store del club biancoceleste a Roma: “La Juve? Una partita importantissima che arriva in un bel momento, sappiamo chi affronteremo. La Juve la conosciamo tutti, ci stiamo preparando. È sempre difficile affrontarla, è una squadra fortissima, noi siamo in un bellissimo momento e vogliamo continuarlo. Come si battono i bianconeri? Servirà una gara importante, tutti compatti con la consapevolezza che siamo un’ottima squadra che sta facendo grandi cose, lavorando tutti insieme. Sfida scudetto? Il distacco è accorciato, ma più che allo scudetto guardiamo a noi, che dobbiamo restare umili pur ponendoci obiettivi e guardando in avanti. Ronaldo con voglia di rivalsa? Lo conosciamo tutti, hanno grandi campioni. Noi dovremo fare una grande partita consapevoli che giocando così anche noi siamo un’ottima squadra”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio