Inzaghi: “Intercettazioni? Indagine in corso, la società ci ha chiesto di non dire nulla”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così risposto alla domanda sulle intercettazioni venute fuori nelle ultime ore: “”C’è un’indagine in corso, ci ha chiesto la società di non dire nulla”.

Foto: Instagram Inter