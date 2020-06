Inzaghi: “Indisponibili in sei. Avevamo tante certezze, adesso qualcosa è cambiato”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“C’è tanta voglia di ripartire. Ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare. Sappiamo che nelle prime partite ci saranno difficoltà viste anche le sfide ravvicinate in poco tempo. Avevamo tante certezze. Normale che ora qualcosa cambi.

Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno per domani. Non ci saranno putroppo nemmeno Adekanye e Raul Moro.