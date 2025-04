Inzaghi: “Il rinnovo? Non è il momento, se ne parlerà tra un mese e mezzo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Avellino, ha parlato in conferenza stampa, dove si è parlato anche del futuro e anche del rinnovo.

Queste le sue parole: “Io penso che questo non sia il momento. Posso solo dire che sono molto felice all’Inter, e nelle scelte sarà sempre il parametro più importante. In questo momento parlare del mio futuro non mi pare il caso. Però ho sempre detto che sto bene qui, tra un mese e mezzo se ne parlerà”.

Foto: sito Inter