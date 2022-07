Inzaghi: “Il mercato è imprevedibile, Casadei deciderà la società ma è convocato per il ritiro”

Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dell’Inter ha parlato anche del mercato in uscita e del futuro di alcuni giovani della Primavera.

Uno su tutti Casadei. Queste le sue parole. “Casadei ha fatto adesso l’Europeo Under 19, farà un po’ di vacanza e poi deciderà la società, è convocato. Quanti addii sul mercato? L’anno scorso si ragionava convinti che la cessione di Hakimi sarebbe stata l’unica ma il mercato è imprevedibile: io posso promettere che il 13 agosto ci sarà una Inter competitiva e vorrà vincere, uguale alle altre 5-6. L’anno scorso qualcuno non la metteva nelle prime quattro”.

