Inzaghi: “Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita. Serviva più cattiveria”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro la Lazio, Simone Inzaghi, ha così analizzato la sconfitta per 3-1 subita dal suo Inter all’Olimpico: “Sapevamo cosa avrebbe fatto la Lazio. E’ stata una partita equilibrata giocando bene. Nel primo tempo abbiamo limitato le ripartenze, abbiamo tenuto il campo e messo tanti palloni invitanti. Sull’1-1 dovevamo avere più cattiveria e l’episodio sarebbe girato dalla nostra parte. Adesso siamo qui a commentare una sconfitta che brucia per come è arrivata. La partita è stata combattuta contro un avversario di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, prima abbiamo avuto l’occasione con Dumfries e dovevamo avere più cattiveria. Diciamo che dopo il 2-1 abbiamo creato quell’occasione con Correa e il colpo di testa con Dzeko. Fino a quel punto la partita era equilibrata. Abbiamo fatto un primo tempo discreto dove dovevamo avere più cattiveria. In queste partite sappiamo che dobbiamo fare di più”. Su Lukaku ha aggiunto: “Aveva fatto le prime due partite nel migliore dei modi. Ora più che vedere i cambi, bisogna analizzare una partita persa che fa male. Al di là della prestazione degli attaccanti volevo qualcosa in più da parte della squadra”. Infine, ha analizzato le scelte e l’importanza degli scontri diretti nella corsa scudetto: “Senz’altro dobbiamo fare meglio. Il primo gol una squadra come la nostra non può prenderlo. Il secondo e il terzo sono state giocate individuali molto importanti. Il primo gol l’ho rivisto e una squadra come la nostra non può prendere un gol così. Scelte? Dopo una sconfitta ci sta guardare le scelte e la formazione. Sappiamo che il calcio è così. Probabilmente se il gol lo avesse fatto Dumfries parleremo di altro. Scontri diretti determinati per lo Scudetto? Una sconfitta non dovrebbe mai arrivare. La analizzeremo. E’ una sconfitta che brucia perché secondo me avevamo tenuto bene il campo, siamo stati penalizzati dagli episodi e dobbiamo essere bravi noi a farli girare dalla nostra parte“.

Foto: Inzaghi Instagram