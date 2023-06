Inzaghi: “Il City è la squadra migliore al mondo. Ma noi siamo in finale con pieno merito”

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City in programma domani sera: “Inter sottovalutata? Sottovalutata no. Il City è la migliore squadra del mondo, ma noi abbiamo fatto un grandissimo percorso e ci siamo guadagnati la finale con pieno merito. E proprio per questo ce la giocheremo al massimo ben sapendo la forza degli avversari”.

