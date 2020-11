Inzaghi: “I ragazzi meritano di vivere queste serate. Per arrivare in Serie A mi sono fatto il mazzo”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, dopo il fantastico pari strappato contro la Juventus, ha commentato così il punto guadagnato ai microfoni di Sky Sport: “In un anno e mezzo questi ragazzi mi hanno regalato delle cose di cui non ho parola, se fossimo stati un po’ più bravi a ripartire potevamo anche vincerla. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così. Questo è lo spirito giusto. Oggi è stata un’impresa, sono contento per i ragazzi che si meritano di vivere certe serate. I ragazzi oggi sono stati bravi, quando fai risultati con la Juve, una delle squadre più forti d’Europa, ti deve andare bene tutto. Dopo Firenze hanno ripetuto una grande prova ma come hanno sempre fatto, abbiamo sbagliato una sola partita. Meriti? Non mi va di prendermi meriti perché io sono dovuto tornare in Lega Pro per conquistarmi la A. Ho vinto un campionato di C, uno di B e mi sono conquistato la A. Ho fatto il mazzo. Sono arrivato qua un anno e mezzo fa dopo uno spareggio perso col Cittadella e tutti erano giù di morale. Questa sera vedere il mio presidente felice dei suoi ragazzi così come il direttore è una grande soddisfazione. Qui ho avuto tempo per lavorare, ho fatto la squadra insieme al direttore. Adesso possiamo ritagliarci delle soddisfazioni.”

Foto: instagram personale