Inzaghi: “I miei sentimenti per l’Inter penso siano chiari a tutti. Quattro anni meravigliosi”

24/06/2025 | 16:30:03

Prime settimane da nuovo allenatore dell’Al-Hilal per Simone Inzaghi. A margine del pareggio senza reti tra Al Hilal e Salisburgo, il tecnico ha così parlato: “Ho appena cominciato – ha commentato l’ex mister nerazzurro – sono stato una settimana in Arabia e da dieci giorni siamo qui in America. Mi sto trovando bene, ho trovato una società che mi ha voluto a tutti i costi e che mi sta aiutando sia dentro che fuori dal campo nel migliore dei modi. Era un’esperienza che era il momento di fare – ha continuato – sono molto soddisfatto e convinto. Secondo me, con questa squadra mi toglierò delle belle soddisfazioni”.

Infine, sull’Inter: “Non ho visto le loro partite ma i miei sentimenti per l’Inter penso siano chiari a tutti. Ho fatto quattro anni meravigliosi, ho solo bei ricordi di Milano, dell’Inter, dei suoi tifosi e della società”.

Foto: Instagram Al Hilal