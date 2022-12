Inzaghi: “Ho la fortuna di avere una società alle spalle che è sempre attenta a ciò che succede sul mercato”

Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro a Malta, dove ha parlato di mercato, della corsa scudetto e del rientro degli infortunati. Ecco le parole dell’allenatore: “Ci stiamo allenando bene, ora dobbiamo lavorare per arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile. Speriamo che i ragazzi infortunati possano tornare al meglio possibile. Mercato? Ho la fortuna di avere una società alle spalle che è sempre attenta a ciò che succede sul mercato. Scudetto? Quindici partite sono passate, ne mancano ancora 23 alla fine quindi c’è spazio per tutti. Bisognerà cercare di arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile. 10 vittorie non bastano, il Napoli sta andando a ritmi elevatissimi, con queste medie 30 punti non sono sufficienti”.

