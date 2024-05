Inzaghi: “Ho avuto risposte importanti da tutti. È lo scudetto della gioia”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 5-0 in casa del Frosinone: “Ho avuto le risposte che volevo anche se non c’era bisogno. Tanti ragazzi che hanno giocato meno hanno dato risposte e hanno avuto anche il premio del gol pensando a Buchana e Arnautovic. Risposte importanti anche da Asllani che è cresciuto tanto e ha giocato anche spezzoni in gare importanti. E’ cresciuto tanto”

Su Buchanan: “Ora i ragazzi avranno tre giorni di riposo. Buchanan si è inserito bene, è introverso ma si è inserito subito nel gruppo. Ha sempre giocato a destra ma lì ne abbiamo tanti e allora l’ho provato a sinistra e mi è sempre piaciuto per questo lo sto schierando da quella parte. Si sta ritagliando lo spazio”.

Infine: “Ho una società che si sta azionando da tempo per far si che la squadra migliori perchè bisogna sempre crescere. Ora abbiamo due gare in cui faremo del nostro meglio e poi penseremo alla prossima stagione. La festa? Quello che ci hanno fatto i nostri tifosi rimarrà sempre dentro ognuno di noi. E’ lo scudetto della gioia. Ringrazierò sempre i tifosi”

Foto: Instagram Inter