Inzaghi: “Handanovic partirà titolare, Onana sarà il portiere del futuro”

Dopo Beppe Marotta in conferenza stampa è arrivato anche Simone Inzaghi, il tecnico rispondendo ad alcune domande dei giornalisti ha risposto anche al confronto Handanovic–Onana.

Queste le sue parole. “Per quanto riguarda la gerarchia partirà titolare Handanovic, per la stagione che ha fatto. Onana è un giocatore giovanissimo, del 95 e sarà il futuro dell’Inter. Avrà l’occasione per mettersi in mostra. Puntiamo tanto su di lui”.

Foto: Twitter Inter