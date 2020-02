Inzaghi: “Grande vittoria. Scudetto? Siamo lì, abbiamo l’obbligo di provarci. Su Acerbi…”

Queste le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-2 in casa del Genoa: “A Marassi non sono mai partite semplici, ma abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra in salute. In qualche occasione dovevamo essere più lucidi, ma è stata una grande vittoria. Nell’ultimo quarto d’ora ci siamo abbassati un pochino, per merito loro nel finale abbiamo sofferto, qui le partite se non le chiudi non finiscono mai. Scudetto? Ci sono anche Juve e Inter. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, siamo lì, abbiamo l’obbligo di provarci. Acerbi? Ha avuto un problemino giovedì, poi venerdì e sabato è stato a riposo, ma il muscolo sul polpaccio si è affaticato un po’. Fosse stato per lui avrebbe giocato, ma meglio non correre rischi. L’attacco? Correa, Caicedo, Immobile fanno un lavoro grandissimo”, ha concluso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio