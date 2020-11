Inzaghi: “Grande prestazione di Immobile, l’abbiamo fatta sembrare una partita semplice”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Lazio per 3-1 sullo Zenit:

“Sapevamo l’importanza della gara, potevamo vincere anche con qualche gol in più. Siamo stati bravi a farla sembrare una partita semplice, contro la testa di serie numero 1 del girone.

Sofferenza nei primi minuti? Lo Zenit è una squadra tecnica, non banale, ma stasera abbiamo fatto una grande partita. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi.

Immobile? Sappiamo cosa rappresenta per noi, è stato due settimane a casa e dopo Crotone si è presentato stasera con una prestazione maiuscola

Male Acerbi sul gol di Dzyuba? Si, non doveva lasciarlo tirare così facilmente. I 4 giocatori offensivi dello Zenit sono giocatori di livello internazionale, non puoi permetterti disattenzioni. Ma credo anche che abbiamo fatto 3 gol e potevamo segnarne 6 o 7 contro una squadra di valore come la loro.

Il risultato del Dortmund? Non è proprio quello che volevo, soprattutto perchè affronteremo il Brugge all’ultima giornata”.

Foto: Twitter Lazio ufficiale