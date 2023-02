Inzaghi: “Grande fiducia in Lukaku, Lautaro leader. Handanovic? Avrebbe giocato anche prima”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria dell’Inter per 3-1 contro l’Udinese: “Sapevamo delle difficoltà della sfida contro una formazione fisica e tecnica che ti mette in grande difficoltà. La mia squadra ha fatto un ottimo primo tempo, anche se c’è stato il neo importante del gol preso in uscita: dovevamo stare un po’ di più in protezione, c’era da prestare più attenzione perché mancava poco all’intervallo. E’ una vittoria importante, sono molto soddisfatto”.

Poi ha proseguito parlando di Lukaku: “Abbiamo bisogno di tutti. Chi ha giocato da titolare e chi ha subentrato ha fatto un grandissimo lavoro: i giocatori ci mettono impegno anche in allenamento e dovrebbero giocare tutti, ma è chiaro che l’allenatore deve fare delle scelte. Queste scelte le ho fatte in tranquillità. Sta migliorando quotidianamente, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Abbiamo grandissima fiducia in lui. Ci sta mettendo tutto l’impegno possibile, a Londra ha avuto qualche problema e ha avuto una lesione importantissima. Faccio fatica a dare un numero, ma può crescere: le partite gli faranno ritrovare la condizione migliore”. E su Handanovic: “Avrebbe giocato prima, ma ha avuto qualche problemino dopo il ritiro di Malta. E’ un portiere importante, sta molto bene e in questo momento ci serve tantissimo con la sua esperienza e per far tirare il fiato a Onana. Sono contento per Handanovic, ma non avevo nessun dubbio”.

Infine, su Lautaro: “Avrebbe voluto segnare anche prima. Ci mette sempre tutto, è uno dei nostri leader: deve continuare a lavorare come sta facendo, è rientrato in grandissima forma dal Mondiale”.

Foto: Instagram Inzaghi