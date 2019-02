Inzaghi: “Gol preso evitabile, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Le condizioni di Parolo e Luis Alberto…”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta contro il Siviglia in Europa League ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo preso un gol evitabile, sapevamo che il Siviglia era bravo nelle ripartenze. Loro sono una buona squadra, bravi tecnicamente. Siamo stati bene in campo e abbiamo avuto situazione che dovevamo sfruttare meglio. Nel secondo tempo abbiamo rischiato ma abbiamo anche creato. I numeri dicono che la partita doveva finire pari. In questo momento siamo accorto di uomini, e i cambi sono stati forzati. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, accettiamo la sconfitta e mercoledì andremo a giocare la partita di ritorno con fiducia. A Parolo gli si è girata la caviglia, ha stretto i denti, ma nel secondo tempo non poteva scendere in campo. Sicuramente salterà la sfida con il Genoa. Per Luis Alberto un problema all’adduttore, è in dubbio per la gara di campionato. Immobile? Sta meglio così come Milinkovic. Le prossime 48 ore saranno decisive per il loro recupero”.

Foto: Lazio Twitter