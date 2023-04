Inzaghi: “Gara di Lukaku eccezionale se non avesse sbagliato quei 2-3 gol”

In conferenza stampa, Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina a San Siro.

Queste le sue parole: “Sì. Sono tre partite di campionato che non segniamo, non c’era mai successo e quello che stiamo facendo in questo momento non basta. È un risultato che non ci soddisfa, abbiamo perso due partite in casa davanti ai nostri tifosi, che ci hanno incitato dall’inizio alla fine, si meritavano un altro risultato. Ci sono delle colpe, non ho nulla da dire sull’impegno: hanno dato tutti tutto, dobbiamo essere più lucidi e cattivi, ma non riguarda solo gli attaccanti ma tutta la squadra. Abbiamo creato tantissimo e perdere 1-0 ci fa molto male”.

Su Lukaku: “Questo bisognerebbe chiederlo a lui, io l’ho trovato dopo le nazionali bene fisicamente. Se non avesse sbagliato quei 2-3 gol parleremmo di un Romelu eccezionale, a parte il mercato di cui io non ho idea vedo un Lukaku ritrovato. Con una realizzazione diversa oggi si parlerebbe di un altro Lukaku e un’altra Inter”.

Foto: sito Inter