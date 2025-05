Inzaghi: “Futuro? Dopo una finale persa così, c’è troppa delusione per pensare”

31/05/2025 | 23:50:57

Intervistato da Sky Sport dopo la finale di Champions League, mister Simone Inzaghi ha così parlato del suo futuro dopo la finale persa contro il PSG: “Chiudiamo con zero titoli, ma siamo stati bravissimi lo stesso. Futuro? Vedremo nei prossimi giorni con la società. Dopo una finale così – la seconda in tre anni persa – c’è troppa delusione per cercare di pensare. Ci sarà tempo di parlarne con calma con la mia società, che anche stasera è stata con noi ed è sempre presente”.

Foto: Instagram Inter