Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sugli infortunati e acciaccati: “Non recupera nessuno, purtroppo per Bergano. Frattesi era solo affaticato, non ci sono allarmi, mentre De Vrij aveva un problemino ieri poi nel riscaldamento non se l’è sentita e abbiamo preferito tenerlo a riposo con la speranza di riaverlo domenica”.

Foto: sito Inter