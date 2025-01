Inzaghi: “Formazione in testa già da ieri. Cerco di alternare perché dobbiamo giocare tanto”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della gara di Champions League contro il Monaco: “Sappiamo dell’importanza della gara, ho cambiato 4 o 5 elementi rispetto a Lecce così come avevo fatto a Praga. Cerco di alternare giocatori, perché giochiamo tante partite. Ieri c’erano già queste idee, confermate dai dati dell’allenamento”.

Infine: “Di volta in volta bisogna cercare di fare le scelte per il bene della squadra, in Champions abbiamo cambiato tantissimo. Non ricordo formazioni uguali negli ultimi due mesi, è difficile per noi come per tutte le squadre che fanno questa competizione”.

Foto: Instagram Inter