Inzaghi: “Esultanza di Lukaku fraintesa, festeggia sempre così”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus, partendo dalla grande tensione nel finale di partita dopo il pareggio di Romelu Lukaku, che ha portato l’espulsione di Samir Handanovic e Juan Cuadrado, oltre che del centravanti belga: “Dispiace perché è stata fraintesa l’esultanza di Lukaku. Esulta sempre così dopo i gol, dispiace perché ci priva di due calciatori fondamentali come Handanovic e Romelu”.

Poi ha proseguito: “I giocatori hanno fatto una grande gara. La squadra è venuta su un campo difficile e abbiamo comandato quasi interamente la partita. Il gol preso dovevamo evitarlo, ma non ho niente da dire hai ragazzi: un bel segnale in un momento difficile per noi, ma è solo il primo round”.

Infine: “Sicuramente dovevamo uscire prima su Rabiot, la diagonale è stata troppo stretta. Questo è un gol che non dovevamo assolutamente concedere, anche perchè di avvisaglie non ce n’erano state prima. Ma sono molto, molto soddisfatto della partita aggressiva della mia squadra”