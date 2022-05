Inzaghi: “Era meglio se la finale si giocava dopo le due partite di campionato”

In occasione della conferenza stampa di vigilia della finale contro la Juventus, Inzaghi ha parlato di come possa essere per l’Inter concentrarsi su questa partita e non sullo scudetto: “Dobbiamo lasciar da parte il campionato: non è semplice, avremmo voluto giocare questa gara alla fine di queste due ma si è stabilito a inizio anno. La finale è importantissima, poi ci sarà la penultima di campionato. Ho giocato semifinali da giocatore e allenatore anche col calendario così, mi sono sempre adeguato”.

Foto: Twitter Inter