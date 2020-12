Inzaghi: “È mancata la cattiveria. Abbiamo perso la partita sull’unico cross che ci hanno fatto”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato la buona prestazione della sua squadra contro il Sassuolo, che però non ha fruttato punti: “Anche undici contro undici abbiamo avuto la partita in mano, otto occasioni, contro una squadra che ambisce a palcoscenici europei. Mi tengo questo, la squadra ha dato tutto quello che poteva e avrebbe meritato un altro risultato. Abbiamo fatto quasi trenta tiri. Queste prestazioni fanno ben sperare. Chiaro che c’è rammarico, abbiamo perso la partita sull’unico cross che ci hanno fatto. Dabo mi ha detto che c’era un rigore su di lui. Ma quando un portiere ti fa 7-8 miracoli forse c’è mancata un po’ di cattiveria. Mi porto via la prestazione, la partita è anche difficile da commentare. Alla squadra non posso rimproverare nulla“.

Foto: Instagram Filippo Inzaghi