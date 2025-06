Inzaghi: “È la più grande accoglienza che abbia mai ricevuto”

25/06/2025 | 21:20:19

“Non ci si abitua mai a queste emozioni, è la più grande accoglienza che io abbia mai ricevuto”. Così il nuovo tecnico del Palermo Filippo Inzaghi dopo il primo impatto con la nuova piazza: “Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo, vi ringrazio per l’affetto, ma me lo dovrò meritare. Più che le chiacchiere mi piace fare i fatti e sia io sia i miei giocatori speriamo di dimostrare di essere alla vostra altezza e speriamo di farlo presto. Per realizzare il nostro sogno abbiamo bisogno di voi”.

Foto: Instagram Palermo