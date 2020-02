Inzaghi e Conte a carte scoperte: all’Olimpico è un incrocio dal sapore di scudetto

Sarà importante ma non decisiva, perché dopo ci saranno ancora 14 gare da giocare. Certo, vincere una partita simile, però, darebbe una grande spinta in più a tutto l’ambiente. Lo sanno bene Simone Inzaghi e Antonio Conte, pronti a darsi battaglia in un match dal sapore di scudetto (con la Juve spettatrice interessata). Lazio e Inter si sfidano per un posto in paradiso, gli ingredienti per una partita da brividi ci sono tutti. I nerazzurri hanno perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro i biancocelesti (5 le vittorie), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata. Gli uomini di Inzaghi, invece, hanno perso le ultime tre partite interne di campionato contro l’Inter: la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per loro. Come arrivano le due squadre? Nell’ultimo turno, la Lazio ha conquistato un importante successo in casa del Parma con la rete di Caicedo; un’incredibile rimonta, invece, ha consegnato il derby di Milano all’armata di Conte. Stasera, a confronto ci saranno anche due difese di ferro, le due formazioni con meno reti subite in questo campionato (entrambe 20). Ma all’Olimpico andrà in scena anche l’incrocio da urlo tra due bomber di razza: da una parte Romelu Lukaku, il miglior marcatore in trasferta dei maggiori cinque campionati europei 2019/20 (12 gol), dall’altra Ciro Immobile, quello che ha realizzato più reti in casa (15, al pari di Cristiano Ronaldo). Inzaghi e Conte a carte scoperte: all’Olimpico è una sfida dal sapore di scudetto.

Foto: Twitter ufficiale Lazio – Twitter ufficiale Inter