Inzaghi dopo l’incontro con Lotito: “Ora andiamo a cena”. E l’Inter aspetta. Il video

Ecco il video che mostra Simone Inzaghi all’uscita da Villa San Sebastiano, dopo l’incontro odierno con Lotito per discutere del suo futuro. “Andiamo a cena adesso”, le parole del tecnico, sorridente in volto. Ricordiamo che Inzaghi è il primo nome sulla lista dell’Inter, dopo il congedo di Antonio Conte dai nerazzurri, arrivato in giornata. Ma non è assolutamente da escludere l’ipotesi che il possa continuare il suo lavoro in biancoceleste. Inzaghi e Lotito sono a cena, nel frattempo l’Inter aspetta.