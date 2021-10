Inzaghi: “Domani sera servirà la migliore Inter. Handanovic è un grandissimo portiere”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo di domani sera: “Sarà una partita non semplice, è la settima in venti giorni, perciò un po’ di fatica fisica e mentale c’è. Loro giocano benissimo e hanno ottime individualità. Servirà la migliore Inter. Oggi è il primo giorno che troverò la squadra al completo, parleremo e valuteremo. Domani sceglierò l’undici migliore”. Su Calhanoglu e Handanovic: “Sono molto soddisfatto di Hakan, è un ottimo calciatore, abbina qualità a quantità. Ho diverse scelte, ne ho tanti che stanno bene, posso fare scelte diverse, ma contro l’Atalanta abbiamo osservato molto e lui ha fatto quello che gli avevo chiesto. Samir è leader e capitano dell’Inter, è un grandissimo portiere e per tanti anni farà le fortune dell’Inter”.

FOTO: Sito ufficiale Inter